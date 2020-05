Lolita Séchan partage de tendres souvenirs de son enfance, passée avec Renaud

On ne sait pas grand-chose de son enfance, si ce n'est les doux titres que son papa lui a écrits et composés. Mais Lolita Séchan, d'humeur partageuse le 3 mai 2020, vient de dissiper sur les réseaux sociaux la brume qui plane sur ce mystère. En plein confinement, la jeune femme de 39 ans a remis la main sur une boîte remplie de "trésors cachés", des souvenirs de ces jours où elle grandissait dans l'insouciance auprès de son père chanteur, Renaud.

C'est un petit bout d'elle que Lolita Séchan a exposé sur Instagram. Dans ses stories, l'auteure a photographié des jouets, des babioles, des livres, des figures inspirées des histoires de l'illustratrice Beatrix Potter à celles des Moomins, des Bisounours, en passant par ce vestige d'un autre temps qu'était la Carte Orange – l'ancêtre du Pass Navigo, le titre de transport des habitants d'Île-de-France. Quand elle était petite, elle avait même eu droit, de la part de papa, à une carte de visite mentionnant "cruelle victime de l'école". Elle est aujourd'hui femme de lettres, comme quoi, tout peut arriver !

Le temps lui file entre les doigts et les choses ont bien changé depuis l'époque de Mistral gagnant. Désormais, Lolita Séchan est écrivaine, spécialisée dans les ouvrages jeunesse. Une aubaine pour sa petite Héloïse, la fille qu'elle a eue avec son ex, le chanteur Renan Luce. Mais cette période de confinement n'est facile pour personne et les parents craquent les uns après les autres. "Elle enchaîne les nuits blanches, pas une heure de sommeil plusieurs jours d'affilée, parfois une nuit magique, parfois des endormissements très tardifs, expliquait-elle récemment. Le problème était là avant, mais il s'est accentué et nous laisse démunis." Espérons que la fillette de 8 ans ait trouvé la paix, entourée des jouets que sa maman manipulait quand elle était, elle aussi, une enfant...