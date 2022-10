Renaud à nouveau amoureux à 70 ans : le visage de l'heureuse élue, une femme plus jeune, dévoilé

Il a 70 ans et l'âme d'un adolescent depuis qu'il est tombé amoureux. Le chanteur Renaud a connu de belles histoires d'amour, notamment celle dans les années 1970, avec Dominique Quilichini... alors déjà mariée à l'acteur Gérard Lanvin. Devenue sa compagne, elle lui a donné une fille Lolita, née quelques jours après le mariage des amoureux. Il y a eu aussi Romane Serda, auteure et musicienne qui a partagé sa vie avant que la fin de leur idylle ne soit gâchée par l'alcoolisme du chanteur. Une addiction dont il est soigné. Et s'il va. mieux, il est aussi amoureux, comme il l'a confié au JDD le 8 mai dernier. Et ce jeudi 20 octobre, c'est Paris Match qui dévoile le visage de l'heureuse élue.

Il est tombé "raide dingue d'une femme plus jeune que lui", comme rapporté par nos confrères, qui publient les photos du duo. C'est le 8 mai dernier que Renaud évoquait pour la première fois cette rencontre inattendue, qui semble avoir bouleversé sa vie. L'interprète de Mistral Gagnant avait ainsi révélé au sujet de tomber amoureux : "Eh oui, ça m'arrive encore, pas plus tard que la semaine dernière. Mais elle veut qu'on reste copains. C'est déjà bien, l'amitié, c'est plus fort que l'amour." C'est donc une belle histoire d'amitié qui semble être née entre eux. Mais Renaud ne désespère pas, et a même changé ses plans pour rester près d'elle. Et sur les photos, la brune et le chanteur semblent déjà très complices.