Renaud et sa discrète ex Dominique : Retrouvailles inattendues pour leur fille Lolita

Pendant plus de 25 ans, ils ont partagé leur vie pour le meilleur et pour le pire : en couple de la fin des années 1970 à 1999, le chanteur Renaud et Dominique Quilichini ont vécu une belle histoire dont leur fille Lolita (née en 1980) peut aujourd'hui témoigner. Mais si tous les deux ont plusieurs fois refait leur vie, et que le chanteur est passé par des phases bien plus sombres, c'est justement pour leur fille qu'ils ont accepté de se retrouver ce dimanche pour fêter Noël.

Et si l'on en croit les stories publiées sur le compte Instagram de la dessinatrice, le trio semble s'être bien amusé ! On peut notamment voir l'interprète de Mistral Gagnant avec une casquette Marche à l'ombre, inspirée de sa chanson et que sa fille avait prévu de lui offrir en cadeau, mais également avec une couronne.

Un couvre-chef qui ne semble pas lui plaire plus que ça, mais que sa fille a également adopté. Sous leur selfie, d'ailleurs, la jeune femme a ironisé : "La famille qui intériorise sa joie de père en fille". La discrète Dominique, ex-femme de Gérard Lanvin, quant à elle, ne semble pas avoir choisi de couronne mais porte un pull et un pantalon fleuris. Et Lolita, décidément d'humeur poète en cette fin décembre, n'a pu s'empêcher de commenter leur photo à deux.

"Je vous ai toujours connu comme ça"

"Un truc marrant : on dit souvent aux gosses qu'on les a connus 'comme ça' en faisant de la main un geste à la hauteur d'une table de chevet. Moi ça me fait ça avec mes parents. Quand je les vois tout mignons-vieux là, j'ai toujours envie de leur dire : je vous ai connus 'comme ça'. Jeunes comme des tables de chevet (vous suivez ?)", a-t-elle écrit avec humour, avant de publier une photo d'eux très jeunes, sûrement au début de leur relation.

Rien ne dit en revanche si les plus jeunes de la famille Séchan étaient présents : Malone (16 ans), le fils que Renaud a eu avec la romancière Romane Serda, était sans doute avec sa mère, avec qui il vit depuis le divorce de ses parents en 2011. Héloïse, la fille de Lolita et du chanteur Renan Luce, était peut-être quant à elle avec son papa pour fêter Noël... En tout cas, le trio s'est bien amusé !