Renaud a épousé la femme de Gérard Lanvin : "Raide dingue", comment il a séduit Dominique

Le chanteur Renaud aura eu une vie bien remplie ! Auréolé d'un succès populaire grâce à ses nombreux tubes, l'artiste a aussi vécu de grands moments personnels. Dans les années 1970, il tombe amoureux de Dominique Quilichini... alors déjà mariée à l'acteur Gérard Lanvin. Qu'à cela ne tienne, l'artiste fera tout pour la conquérir.

En 1975, Renaud rencontre donc Dominique Quilichini et, entre eux, c'est le coup de foudre ! Il "tombe raide dingue amoureux", relatait le magazine Paris Match en 2020 dans un portrait consacré à l'interprète de Mistral Gagnant, Laisse béton ou encore Morgane de toi. Il faudra toutefois un certain temps qu'avant qu'ils ne puissent former un couple car madame est alors officiellement mariée à Gérard Lanvin. Mais Renaud opte pour une tactique qui fait mouche auprès de Dominique pour la convaincre de quitter son mari... "C'est en lui écrivant des chansons d'amour qu'il la séduit. Des trucs qu'il pond en un quart d'heure sur un coin de table. Dominique était mariée à Lanvin, qui ne voulait pas divorcer. Mais Renaud s'est battu pour elle. Et Lanvin se métamorphose en Gérard Lambert dans ses chansons", s'était rappelé David Séchan auprès du magazine, évoquant ici la chanson Les Aventures de Gérard Lambert.

Renaud et Dominique Quilichini vont alors finalement se marier en toute discrétion en août 1980. L'histoire de coeur du couple durera presque 25 ans et donnera naissance à une petite fille : Lolita, née quelques jours après le mariage des amoureux ! En 1999, Dominique décide de quitter le chanteur, lassée par sa descente aux enfers marquée par un alcoolisme qui le rongera pendant de longues années.

Quant à Gérard Lanvin, remarié avec Jennifer, il ne garde aucune animosité pour celui qui lui a piqué sa femme. "Mon histoire avec Renaud est assez facile. Pour moi, ça a été le poète d'une génération, j'ai adoré Renaud et je l'aime beaucoup. Il a rencontré Dominique qui était ma femme à l'époque, ils sont tombés amoureux l'un et l'autre mais cela ne m'a jamais préoccupé. J'étais marié très jeune, je suis resté une dizaine d'années avec Dominique et qui a eu avec Renaud une vie heureuse. Ils se sont malheureusement séparés, la vie est comme ça. Mais encore une fois, j'ai jamais eu de problèmes avec Renaud, vraiment pas", avait-il confié en interview.