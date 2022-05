Gérard Lanvin : Quand sa femme Jennifer, star du disco, mettait le feu en robe sensuelle

L'ex-chanteuse a épousé l'acteur Gérard Lanvin en 1984 et, de cette union, naitront deux fils : Manu - qui a récemment collaboré avec son père pour un album ! - et Léo. Interrogé par le magazine Gala sur son couple, l'acteur de Camping, Le Boulet, ou encore Colt 45 déclarait : "Ça fait trente-deux ans que ça dure. C'est Jennifer qui est responsable de notre longévité. Quand je suis chez moi, je suis heureux (...) Elle est attentive, complice, elle a accepté de me laisser libre (...) Elle m'a fait homme et père, elle est ma complice. Ensemble, on est parti de rien pour arriver où l'on est aujourd'hui : pourquoi on se quitterait ?"

Dans En Aparté, Gérard Lanvin avait ajouté que, comme dans tous les couples, "il y a eu des hauts et des bas" mais jamais au point de mettre fin à cette histoire qui dure. "Mais en l'occurrence ça a toujours été réglé et ça a été réglé parce que nos deux tempéraments sont complémentaires. C'est une histoire exacte. Je rentre chez moi toujours heureux de retrouver ma maison et Jennifer", disait-il.