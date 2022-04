Gérard Lanvin toujours amoureux après 40 ans de relation : "C'est une histoire exacte"

L'acteur Gérard Lanvin était l'invité de Nathalie Levy dans l'émission En Aparté sur Canal+. Le comédien de 71 a notamment été interrogé sur son mariage, celui qui dure depuis 1984 avec Jennifer. Une idylle épanouissante pour l'artiste qui se voit comme un homme chanceux d'avoir trouvé un amour si parfait, en lequel il n'a jamais douté malgré des moments plus compliqués...

Devant l'admiration que suscite une entente aussi longue, la journaliste a demandé au comédien s'il avait promis à sa femme "d'aller au bout". Une expression que l'acteur de Dix pour cent a repris dans sa réponse en y ajoutant beaucoup de légèreté. "Vous savez c'est facile d'aller au bout avec quelqu'un qui vous correspond. C'est tout bête. Encore une fois, j'ai eu la chance de rencontrer une personnalité qui me correspond."

Fier, le comédien a déclaré se sentir chanceux d'avoir rencontré cet "amour exact", "complémentaire" comme lui a soufflé la journaliste. "Bien évidemment, il y a eu des hauts et des bas comme dans toutes les associations", a nuancé l'acteur qui est resté lucide et juste sur sa relation qui dure depuis près de 40 ans. "Mais en l'occurrence ça a toujours été réglé et ça a été réglé parce que nos deux tempéraments sont complémentaires. C'est une histoire exacte", a-t-il ajouté avant de conclure, "je rentre chez moi toujours heureux de retrouver ma maison et Jennifer."

L'acteur césarisé pour Le fils préféré en 1995 avait été interviewé sur le sujet par Gala. A l'époque, sa réponse avait été tout aussi limpide, témoignant d'un amour et d'une confiance inébranlables envers son épouse. "Ça fait trente-deux ans que ça dure. C'est Jennifer qui est responsable de notre longévité. Quand je suis chez moi, je suis heureux (...) Elle est attentive, complice, elle a accepté de me laisser libre (...) Elle m'a fait homme et père, elle est ma complice. Ensemble, on est parti de rien pour arriver où l'on est aujourd'hui : pourquoi on se quitterait ?", avait-il confié.