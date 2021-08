Renaud divorcé de Dominique : l'échec de sa nouvelle demande en mariage 17 ans plus tard

Ce soir, W9 met Renaud à l'honneur avec la diffusion du documentaire Renaud : au nom du père. Un document qui revient sur de nombreuses facettes de la vie de l'artiste grâce à de précieux témoignages. L'occasion pour nous d'évoquer une personne qui a énormément compté pour Renaud : sa première épouse Dominique Quilichini, mère de sa fille Lolita (41 ans).

C'est une histoire d'amour digne d'un grand film hollywoodien. Renaud et Dominique Quilichini s'étaient rencontrés en 1977 dans un café-théâtre parisien. Un coup de foudre. Sauf qu'à l'époque, elle était mariée à l'acteur Gérard Lanvin. Par amour pour l'artiste, qui lui écrit une chanson, elle quitte tout. Ils se marient trois ans plus tard et accueillent Lolita dans la foulée. Pendant quinze ans, ils vivent une belle vie de famille, avant que Renaud ne replonge dans ses démons. Après un divorce au début des années 1990, ils gardent des liens étroits, même lorsqu'il se remarie avec Romane Serda.

Une complicité si naturelle que Renaud en est venu à demander Dominique Quilichini en mariage une seconde fois, en 2016 lors du succès de son album retour et du titre Toujours debout et de sa tournée Rester vivant. "L'autre jour, comme Dominique me redisait combien elle était heureuse de me réentendre chanter, de me revoir bien vivant, je l'ai soudainement interrompue pour lui demander si elle ne voulait pas, de nouveau, être ma femme. Elle a eu un instant de stupeur, et puis elle a éclaté de rire. Est-ce que toutes ces années, je ne suis pas restée un peu ta femme ?", se rappelait-il dans un entretien au Point.

Dominique Quilichini n'a alors pas pris cette demande au sérieux. "Mais que toi et moi, on se remarie, Dominique. Qu'en me réveillant chaque matin je redécouvre ton visage tout près du mien, comme au temps où tout était encore possible... Tu te souviens ?", essayait-il de convaincre. Elle lui dit alors que oui, elle se souvient. "Elle n'a pas relevé. Qui sait ce que les dieux nous réservent ?", se demande Renaud. Il comparait alors leur relation à celle de Liz Taylor et Richard Burton, mariés deux fois.