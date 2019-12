Romane Serda : Toujours très proche de son ex Renaud

Certains anciens amoureux ne supportent pas d'être dans la même pièce. Mais quand on a aimé aussi fort que Renaud et Romane Serda se sont aimés, il n'est pas possible de se lâcher, même après un divorce. Huit années après leur séparation, ceux qui ont accueilli le petit Malone n'ont pas cessé de rester en contact. Un lien très fort que l'artiste a détaillé à Télé-Loisirs.fr, le 22 novembre 2019.

Il n'est pas rare de voix d'anciens amoureux conserver une amitié après leur rupture. C'est le cas de Renaud et de Romane Serda qui se sont aimés dès 2002 et se sont séparés il y a huit ans. Mais, ils n'ont pas cessé de rester en contact. D'abord pour le petit Malone, né le 14 juillet 2006 et aujourd'hui âgé de 13 ans. Mais aussi car leur forte connexion les a amenés à travailler ensemble. Dans une interview donnée à Télé-Loisirs.fr, le 22 novembre 2019, la chanteuse et compositrice de 48 ans, racontait sa collaboration sur le dernier album de Mister Renard, Les mômes et les enfants d'abord. "Il m'a envoyé six textes et j'ai commencé à écrire une musique sur J'ai un monstre sous mon lit... qui s'est retrouvée sur le titre Parc Montsouris ! C'est l'avantage des textes de Renaud écrits en huit pieds, les musiques sont interchangeables". Et d'ajouter, comme pour préciser l'amour qu'ils se portent : "En fait, nous nous sommes tant aimés, que... nous nous aimons encore ! Et nous nous aimerons toujours. C'est impossible de rayer de sa vie une personne comme lui !"

Et leur amitié n'est pas prête de s'éteindre puisque les deux exs se voient encore régulièrement. Dix-sept ans après leur première rencontre à la Closerie des Lilas, Romane et Renaud trouvent encore du temps l'un pour l'autre.

Sur Instagram, la chanteuse a partagé une tendre photo d'eux dans un bar parisien - sans alcool ! "Un petit coucou du BG ! Heureuse encore une fois d'être à ses côtés et d'avoir participé à son dernier album", écrit-elle alors qu'on peut la voir avec un sourire resplendissant.

Si il a toujours voué une adoration pour sa fille Lolita à qui il a dédié de nombreux titres devenus des classiques de la chanson française (Mistral gagnant, Lola...), il a récemment regretté d'avoir été très absent pour Malone.