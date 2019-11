Renaud présent pour sa fille Lolita (et il retrouve son son ex-femme Dominique )

À quelques jours de la sortie de son nouvel album Les Mômes et les enfants d'abord, le chanteur Renaud s'est autorisé une sortie et non des moindres. Sa fille, Lolita Séchan, a fait sa première exposition. Âgée de 38 ans, la dessinatrice a accueilli ses proches, à Saint-Gratien, ville du Val-d'Oise où sa mère "a grandi jusqu'à ses 19 ans où elle se marie et part". "J'ai tenté de glaner quelques-uns de ses souvenirs afin de retracer ces lignes d'enfance, cette architecture balayée par les années. Reconstruire Saint-Gratien sur les souvenirs de ma mère, en retrouver son contour, camouflé aujourd'hui sous un nouvel urbanisme. Reconstruire l'enfance de ma mère, laissée, inaccessible, à cette ville de banlieue et aux années 60. Double reconstruction utopique pour lutter contre l'effacement", présente son travail Lolita.

À cette occasion Renaud et sa première épouse, Dominique Quilichin, se sont réunis le 14 novembre pour soutenir leur fille. Sur son compte Instagram, l'artiste a partagé une photo de ses parents complices."Comme je les aime, ces deux-là. Comme j'étais émue de les voir à ma première expo – et en banlieue en plus ! Oui, ils se concertent toujours avant de s'habiller, pour être assortis (Mais non, je déconne. Ils sont juste incroyablement connectés côté look. Et les cheveux aussi d'ailleurs)", se moque-t-elle gentiment de ses parents dont la couleur des tenues était en effet semblable.

Interrogé par RTL Matin, Renaud a exprimé toute la fierté qu'il ressent pour le travail de sa fille. Avec son titre L.O.L.I.T.A, il a expliqué : "C'est un peu une suite à Morgane de toi, à Mistral gagnant, c'est pas une chanson que j'ai créée récemment. C'est une chanson que j'avais dans mes tiroirs depuis plus de vingt ans, et que j'avais jamais chantée. J'ai eu envie de la chanter, là, pour rendre hommage une fois de plus à ma fille Lolita, ma meilleure amie. Je suis fier d'elle, elle fait de la BD. Elle expose bientôt à Saint-Gratien, une fresque qu'elle a faite elle-même de ses petits doigts", déclare-t-il, empli de fierté.