Romane Serda, cri d'amour à Renaud : "Nous nous aimons encore !"

Certains anciens amoureux ne supportent pas d'être dans la même pièce. Mais quand on a aimé aussi fort que Renaud et Romane Serda se sont aimés, il n'est pas possible de se lâcher, même après un divorce. Huit années après leur séparation, ceux qui ont accueilli le petit Malone n'ont pas cessé de rester en contact. Un lien très fort que l'artiste a détaillé à Télé-Loisirs.fr, le 22 novembre 2019.

Dans cette interview, Romane Serda évoque d'abord les deux textes qu'elle a signé dans le nouvel album de Renaud, Les mômes et les enfants d'abord. "Il m'a envoyé six textes et j'ai commencé à écrire une musique sur J'ai un monstre sous mon lit... qui s'est retrouvée sur le titre Parc Montsouris ! C'est l'avantage des textes de Renaud écrits en huit pieds, les musiques sont interchangeables", confie la chanteuse de 48 ans.

Une complicité musicale, mais aussi de la vie de tous les jours. "C'est vrai et cette relation me rend heureuse. On n'est plus ensemble mais on s'appelle tous les jours. On se soutient, on est là l'un pour l'autre, je m'occupe de lui... En fait, nous nous sommes tant aimés, que... nous nous aimons encore ! Et nous nous aimerons toujours. C'est impossible de rayer de sa vie une personne comme lui !", explique tendrement Romane Serda.

Renaud revient aujourd'hui avec un album porté sur l'enfance. Un concept étonnant qu'on a pu découvrir avec le single Les Animals, dans lequel il évoque pourtant les bienfaits de la sobriété. "C'est vrai mais c'est ça qui le rend touchant, je trouve. Il parle de ses peurs, de ses failles. Il est authentique. Et puis, Renaud ne l'a pas écrit dans un esprit de revanche, mais cet album c'est finalement une belle réponse artistique à tout ce qui a pu être écrit sur lui. On l'a dit mort, sans maison...En fait, Renaud est costaud, il est toujours là !", poursuit Romane Serda. Encore un peu de patience pour découvrir les titres qu'elle a écrit, l'album Les mômes et les enfants d'abord sortira le 29 novembre 2019.