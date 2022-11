NRJ Music Awards : Bilal Hassani tête rasée et sourcils décolorés face à un prof de la Star Academy au look indescriptible

Le 26 septembre dernier à Paris, Bilal Hassani retenait toute l'attention dans une robe moulante bleu foncé à l'occasion de la soirée Scandal, organisée par le célèbre styliste Jean-Paul Gaultier dans le cadre de la Fashion Week parisienne. Un super look, complété par un sublime make-up assorti à sa tenue ainsi qu'une ravissante paire de talons. Sans oublier sa magnifique crinière blonde.

Il faisait notamment sensation en s'affichant aux côtés de Cassem Jebrouni, qui était jusqu'aux dernières nouvelles... son ex ! "Malheureusement, nous ne sommes plus ensemble. Mais tout va très bien, et je ne lui souhaite que des bonnes choses", annonçait-il en novembre dans les pages du dernier numéro du magazine Têtu. "Combiner ma carrière et l'investissement que demande une relation de couple, c'est quelque chose que je dois encore apprendre à gérer", avait-il ajouté à l'époque.

Des styles impressionnants

Depuis, la flamme semble donc s'être ravivée entre eux. Et pour preuve, le 7 novembre dernier, les deux tourtereaux assistaient ensemble à l'avant-première du film Black Panther: Wakanda Forever au Grand Rex de Paris. Le juré de Danse avec les stars s'affichait alors très complice avec son compagnon mais impressionnait également et à nouveau pour son look atypique. Il était notamment question ici de ses sourcils colorés et pratiquement invisibles.

Un style qu'il a réitéré ce vendredi 18 novembre, à l'occasion des NRJ Music Awards. Sauf que cette fois-ci, l'artiste de 23 ans s'est également rasé la tête. Est-ce à nouveau le résultat d'un pari entre lui et le présentateur Cauet, comme ce fut le cas en novembre 2019 ? Affaire à suivre ! Quoiqu'il en soit, l'interprète de Roi - musique qu'il avait interprétée à l'Eurovision - n'est pas passé inaperçu, faisant notamment crépiter les flashs des photographes.