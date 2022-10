Star Academy : Candidats, parrain prestigieux, professeurs... Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle saison

Le grand jour est enfin arrivé. Ce samedi 15 octobre 2022, TF1 donne le coup d'envoi de la Star Academy, un événement puisque le télé-crochet n'était plus à l'antenne depuis 2008. Avant la diffusion du premier prime, à partir de 21h10, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette saison.

Bonne nouvelle pour les fans de la Star Academy, Nikos Aliagas est toujours aux commandes des émissions en direct, qui seront diffusées chaque samedi. Ainsi, il sera en charge de présenter les 13 candidats (âgés de 18 à 26 ans) de cette promotion ce soir, parmi lesquels Enola ou Julien et d'accueillir Robbie Williams, le parrain de cette saison, ainsi que la gagnante de la saison 1 Jenifer. Le public apercevra également Edouard Algayon (de la saison 3, en 2003) en tant que guitariste dans l'orchestre qui sera dirigé pour le 3e prime par Matthieu Gonet. Juliette Armanet, Amir, M. Pokora, Michel Polnareff, Véronique Sanson, Adé, Naps, Dadju, Soprano, Mika ou encore Gims devraient donner de la voix tout au long de cette édition.

Ce sera ensuite Karima Charni, candidate de la saison 4 en 2004 (remportée par le défunt Grégory Lemarchal) qui prendra les commandes de la deuxième partie de soirée. Elle sera en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les reconduira à Dammarie-les-Lys pour recueillir leurs premières réactions.

La vie au château

Car oui, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver le célèbre château durant les six prochaines semaines. Il sera dirigé par Michael Goldman, accessoirement fils du célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman. Tout au long de la semaine, les élèves suivront les cours du corps professoral composé de 5 professeurs (en danse, sport, chant, théâtre et expression scénique) et 2 répétitrices (qui prépareront les élèves au prime du samedi). On sait d'ores et déjà que Yanis Marshall sera en charge des cours de danse. La prof de yoga Aria signera son grand retour, tout comme Lucie Bernardoni, l'une des répétitrices. Les téléspectateurs pourront découvrir certains de ces moments lors de la quotidienne, diffusée du lundi au vendredi à partir de 17h30 et le samedi à 17H20. Les évaluations auront lieu le mardi et à l'issue de celles-ci, 3 candidats seront nominés. L'un sera sauvé par les téléspectateurs, le deuxième par ses camarades et le troisième quittera l'aventure. 100 000 euros et un contrat pour un album avec la maison de disque Sony Music Entertainment France sont en jeu.

Les candidats seront quasi coupés du monde puisque, comme pour leurs prédécesseurs, les téléphones portables sont interdits. Il n'auront droit qu'à une minute de téléphone quotidienne. Ils pourront toutefois avoir accès à des téléphones pour filmer certaines de leurs péripéties.

La musique de la Star Ac'

Quentin Mosimann (gagnant de la saison 7 en 2007) réalisera l'hymne et l'album des élèves, et d'anciens académiciens viendront rendre visite à la nouvelle promotion. Du côté du générique, c'est de nouveau Love Generation de Bob Sinclar qui retentira à chaque début d'émission.