Star Academy : Une ancienne professeure annonce son grand retour, "on adore"

Cette nouvelle a enchanté sa communauté qui s'est empressée de commenter le post. L'actrice Fabienne Carat par exemple a posté des émojis qui représentent des applaudissements et un coeur. "Que de souvenirs", "Génial", "Mais génial on adore ! Je vais regarder pour te voir", "Génial, trop hâte", a-t-on également pu lire.

A l'instar des 13 candidats, la charmante blonde fera donc sa rentrée des classes le 15 octobre prochain. Nikos Aliagas sera une fois de plus aux commandes de la Star Academy. Et bonne nouvelle pour les fans de la première heure, c'est au château de Dammarie-les-Lys que les élèves évolueront. Pour les faire progresser, ils seront épaulés par 5 professeurs et 2 répétitrices pour les émissions en direct. C'est l'entrepreneur et producteur Michael Goldman, accessoirement fils du célèbre chanteur Jean-Jacques Goldman, qui officie comme directeur.

Le public aura le bonheur de retrouver les prime chaque samedi. Trois élèves seront nominés et au cours de la soirée, l'un sera sauvé par les téléspectateurs, le deuxième par ses camarades et le troisième quittera l'aventure. Quant aux quotidiennes, elles seront diffusées du lundi au vendredi à 17h30 et le samedi à 17h20.