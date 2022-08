Star Academy - Le nom du nouveau directeur annoncé : il s'agit du fils d'un chanteur ultra célèbre !

Dans quelques semaines, la Star Academy reprendra sa place sur TF1, vingt-deux ans après son lancement et quatorze ans après son arrêt. C'est à l'automne prochain, juste après The Voice Kids, qu'une nouvelle saison de la compétition musicale sera diffusée. Au programme : du neuf, du neuf et encore du neuf. En effet, pas question pour la première chaîne de ne pas renouveler le programme, à commencer par son jury. Exit Kamel Ouali, Armande Altaï ou encore Oscar Sisto et place à de nouvelles personnalités. Il se murmure par exemple depuis un petit moment que Denitsa Ikonomova sera la nouvelle chorégraphe de l'émission. Mais pour l'heure, Le Parisien vient d'annoncer le nom du nouveau directeur du château de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne).

D'après les informations de nos confrères parues ce mardi 30 août, c'est Michael Goldman qui a été choisi pour relever ce défi. Il s'agit du co-fondateur du label MyMajorCompany, qui produit entre autres les artistes Grégoire et Joyce Jonathan. Mais surtout, il est le fils de Jean-Jacques Goldman (né de son union avec sa première épouse Catherine Morlet). Un nom pas négligeable pour la vitrine de TF1. Le contrat n'aurait toutefois pas encore été signé avec l'entrepreneur et producteur de musique même s'il apparaît comme "une évidence", comme l'a révélé une source proche du dossier. "Il a 43 ans, il connaît le milieu de la musique comme sa poche, il est emballé par le projet, il a une belle gueule... Et puis le nom Goldman, ça va forcément aider, ne nous voilons pas la face !", a-t-elle fait savoir. Ni TF1 ni Michael Goldman n'ont confirmé la nouvelle.

Avant que le choix ne se porte sur ce dernier, la société de production de la Star Academy s'est penchée sur d'autres potentiels artistes pour le job, dont Saïd Boussif, le fondateur d'Indifférence Prod et manager très en vogue en charge de personnalités à succès tels que Vitaa, Slimane, Amel Bent et Gims.

Une chose est en tout cas sûre, c'est que Nikos Aliagas reprendra les commandes de l'émission. Qui plus est, une star mondiale était recherchée pour parrainer la saison, au même titre que des artistes français. La chanteuse Jenifer s'est par exemple naturellement retrouvée au coeur des réflexions, elle qui a remporté la toute première saison en 2002. Faudra-t-il compter sur sa participation ? "C'est encore un peu tôt pour en parler, mais je pense qu'il y aura évidemment des retrouvailles avec l'émission", avait-elle répondu, mystérieuse.

Il rester maintenant à trouver le parrain ou la marraine... c'est une ou un artiste international qui est recherché !!!