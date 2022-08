Denitsa Ikonomova : Révélations sur son départ de Danse avec les stars, ses fans vont adorer !

Le 9 septembre prochain, la 12e saison de Danse avec les stars commencera sur TF1. Douze nouvelles personnalités ont été castées pour participer à la compétition. Par ailleurs, le jury a été en grande partie renouvelé. Chris Marques et François Alu seront bien de retour et seront accompagnés de la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot et de Bilal Hassani, finaliste de la saison précédente. Les téléspectateurs ne retrouveront donc pas Denitsa Ikonomova en tant que jurée, ni même en tant que danseuse. En effet, elle a confirmé en juillet dernier que l'aventure s'arrêtait là pour elle.

"C'est avec le coeur serré que je vous confirme que (...) Je me suis épanouie pendant 8 merveilleuses saisons en tant que danseuse, coach et chorégraphe avec 8 personnes incroyables. Tant de belles rencontres dont celle avec VOUS le public. (...) J'aurais adoré revivre cette expérience mais le destin en a décidé autrement...", avait-elle écrit sur Instagram.

Des confidences qui auraient pu laisser penser que la danseuse avait été évincée du programme, au même titre que Christian Millette ou encore Maxime Dereymez. Mais finalement, Denitsa Ikonomova aurait choisi elle-même de ne pas rempiler pour une neuvième saison dans Danse avec les stars. Selon les informations de Closer, relayées ce vendredi 26 août, "Denitsa Ikonomova devait encore participer à deux saisons" mais elle a "écourté sa participation pour une autre grosse franchise de la chaîne". "Elle négocie actuellement avec Endemol pour devenir la prochaine prof de danse de la future Star Ac', qui fera son retour sur TF1", apprend-t-on. Et si elle décroche le "contrat en or" avec la production de l'émission musicale, elle "toucherait 300 000 euros".

La nouvelle saison de Star Academy est attendue sur la Une à l'automne prochain, vingt-deux ans après son lancement et quatorze ans après son arrêt. "Très certainement en octobre, après la diffusion de The Voice Kids", avait confié un technicien qui travaille sur ce projet au Parisien.