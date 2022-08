Jenifer de retour dans la Star Academy ? La chanteuse se confie et en dit plus...

Ce moment, tous les fans de Jenifer, et ils sont nombreux depuis vingt ans, l'attendaient. La chanteuse de 39 ans dévoile ce vendredi 19 août 2022 son nouveau single baptisé Sauve qui aime, aux sonorités vintage. Il est le préambule d'un nouvel album attendu pour le 4 novembre prochain. A l'occasion de la sortie de ce nouveau morceau qu'elle teasait depuis plusieurs jours sur ses réseaux sociaux, Jenifer accorde une interview au Parisien.

Au cours de l'entretien, le quotidien ne manque pas d'évoquer la Star Academy, émission phare de TF1 qui avait révélée Jenifer en 2001. Elle avait été toute première gagnante le 12 janvier 2022. Jamais la maman de trois garçons n'a renié sa participation à l'émission. "Malgré le temps qui passe, cela me fait toujours quelque chose quand on m'en parle. C'était trois mois très intenses de ma vie, il y a vingt ans, confie Jenifer. Mais les cours qui m'ont été prodigués m'ont vraiment servi par la suite. J'étais une petite midinette de Nice qui débarquait à Paris et grâce à l'émission, j'ai pu enregistrer mon premier album (qui ressort en vinyle le 26 août). C'est dingue de me dire que je suis toujours là, vingt ans plus tard."

La Star Academy s'apprête à faire son grand retour, à l'automne prochain. Si Nikos Aliagas reprendra l'animation de cette émission qu'il a tant aimée, le reste du casting est encore un mystère. Faudra-t-il compter sur la participation de Jenifer ? "C'est encore un peu tôt pour en parler, mais je pense qu'il y aura évidemment des retrouvailles avec l'émission", répond-t-elle. La femme de Ambroise Fieschi entretient le mystère jusqu'au bout...

En attendant de savoir si la jolie brune ravira ses fans et ceux de la Star Academy en reprenant, même partiellement, du service, ils peuvent patienter en écoutant son nouveau single. Un son rétro cher à Jenifer : "C'est un son qui me plaît depuis longtemps, et que j'avais déjà expérimenté sur Lunatique en 2007. J'avais envie de quelque chose avec une âme un peu ancienne, un côté vintage qui rappelle les années 1960 et 1970. J'espère qu'elle va évoquer plein de souvenirs chez beaucoup de gens. Personnellement, cela m'a fait beaucoup de bien de me replonger dans cet esprit extrêmement musical." Un plaisir qui sera sans aucun doute partagé...