Star Academy : Animateur, lieu de tournage, parrain... ce qu'il faut savoir sur ce grand retour

"Feel the love generation..." Très prochainement, le célèbre tube de Bob Sinclar devenu avec le temps hymne de la Star Academy sera de nouveau ancré dans les têtes de tous les français. Et pour cause, la compétition musicale fera son grand retour sur TF1 dès l'automne prochain, vingt-deux ans après son lancement et quatorze ans après son arrêt. "Très certainement en octobre, après la diffusion de The Voice Kids", a avancé un technicien qui travaille sur ce projet auprès du Parisien.

La chaîne met donc aujourd'hui les bouchées doubles pour dénicher ses nouveaux talents et, mardi 3 mai 2022 à travers une première bande-annonce, il a été dévoilé sur Twitter que les castings étaient ouverts. Ils devraient se dérouler jusqu'à la fin de l'été au moins à l'auditorium de TF1, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), comme le précisent nos confrères.