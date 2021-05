Star Academy : Georges-Alain a manqué de se faire "enlever" par une star internationale

Il y a déjà vingt ans, TF1 s'est lancé le pari de proposer un rendez-vous musical inédit aux Français, celui de la Star Academy. Pendant trois à quatre mois, des anonymes ont accepté d'investir les lieux du château à Dammarie-les-Lys et d'être filmés quotidiennement dans le but de percer dans la musique. Forte de son succès, l'émission a connu plusieurs saisons et a terminé sa course en 2008. Depuis, nombreux sont les candidats a être restés dans les mémoires des téléspectateurs, comme Jenifer, grande gagnante de la première saison, Jean-Pascal Lacoste, Grégory Lemarchal ou encore Georges-Alain Jones.



Révélé lors de la seconde saison de la Star Ac' en 2002, le jeune homme qu'il était, qui a plus tard affirmé que l'émission était truquée, a également tapé dans l'oeil d'une super star internationale. Car oui, à l'époque, le télé-crochet s'offrait les visites prestigieuses de tous les plus grands artistes du milieu : Beyoncé, Rihanna, Madonna, Céline Dion, Phil Collins, Johnny Hallyday... ou encore Mariah Carey ! C'est cette dernière qui a semble-t-il craqué pour Georges-Alain lors de son passage. "Une anecdote que personne ne sait", a assuré Armande Altaï, ex-professeur de chant du programme de 2001 à 2003, à Sud Info avant de raconter : "Mariah Carey a voulu enlever Georges-Alain parce qu'elle le trouvait très beau. Elle était complètement amoureuse de lui. Après le prime, la star devait prendre sa voiture et son avion. Elle a pris la main de Georges-Alain et voulait l'emmener jusqu'au moment où Nikos Aliagas lui a dit qu'elle ne pouvait pas étant donné que les élèves devaient rentrer au château. Les gardes du corps ont dû le sortir de la voiture."

Georges-Alain Jones a donc poursuivi son aventure au château avant de se faire éliminer aux portes de la finale face à Houcine. Après quoi, il a sorti quelques chansons qui n'ont pas rencontré le succès et s'est finalement reconverti en commentateur sportif pour le football et les sports extrêmes.