Georges-Alain Jones : Ses révélations choc sur la Star Academy, "truquée"

Il a incontestablement marqué l'histoire de la Star Academy. En 2002, Georges-Alain Jones était sélectionné pour poser ses bagages au château de Dammarie-les-Lys aux côtés de Nolwenn Leroy, Emma Daumas ou encore Jérémy Chatelain. Malheureusement, l'ancien chanteur aujourd'hui âgé de 44 ans s'est vu éliminé aux portes de la finale face à Houcine. Dix-huit ans ont passé depuis cette expérience mais, pour Georges-Alain, la pilule n'est elle toujours pas passée. Lors d'un entretien accordé au Parisien et paru ce mardi 18 février 2020, il a fait de lourdes accusations sur l'ancien programme phare de TF1.

"Maintenant, je peux l'avouer, tout était truqué !", a-t-il balancé, lui qui n'a rien perdu de son franc-parler. Il explique : "J'avais découvert que c'est moi et Emma Daumas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission ! J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale car je les menaçais de tout balancer. Mon problème, c'est que j'étais plus vieux que les autres candidats et que j'avais compris les rouages." Finalement, ce sont Houcine et Nolwenn Leroy qui se sont affrontés lors de la finale le 21 décembre 2002. La suite, on la connaît : la chanteuse bretonne en est ressortie grande gagnante et a pu par la suite entamer une carrière à succès dans la musique.

Quant à Georges-Alain, il s'est reconverti en commentateur sportif pour la chaîne L'Equipe, où il parle du football turc et des sports extrêmes. "Je ne me sens pas illégitime. Le foot, je l'ai pratiqué en U17 à Monaco et j'aurais pu devenir professionnel. Mais j'ai préféré partir faire le tour du monde avec un sac à dos. J'ai aussi travaillé sur une chaîne du câble, Ma Chaîne Sport, pour parler des sports de freestyle qui sont une vraie passion", a-t-il confié auprès de nos confrères. Toutefois, il n'a pas abandonné la musique et envisage même la sortie d'un album : "Un mélange de jazz, blues et groove, détaille-t-il à ce sujet. Mais je ne commercialiserai pas l'album. Il sera disponible gratuitement. Je n'aime pas le côté business de la musique."