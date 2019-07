Nolwenn Leroy fait une pause dans sa carrière : "Il faut que je me repose"

Ces deux dernières années ont été terriblement intenses pour Nolwenn Leroy. En ce laps de temps, la chanteuse bretonne a publié deux albums : Gemme et Folk, tous deux disques d'or (100 000 ventes) et a dû assurer leurs tournées respectives. Des années également marquées par la naissance de son premier enfant, l'adorable Marin (2 ans). Fatiguée, Nolwenn Leroy a annoncé le 30 juillet 2019 vouloir faire une pause dans sa carrière, lors d'une interview au Télégramme réalisée pour sa participation au Festival interceltique de Lorient.

"Nous finissons la tournée de Folk en décembre. Puis je vais me retirer un peu de la scène pendant quelque temps parce qu'il faut que je me repose. J'ai fait beaucoup de concerts ces deux dernières années, en enchaînant deux albums d'affilée. Je vais me faire un tout petit peu oublier pour mieux revenir plus tard, avec de nouvelles chansons, originales cette fois-ci", explique-t-elle à nos confrères. Son dernier album, Folk, paru en novembre 2018, est un disque de reprises de ballades folk en anglais. Un pari risqué, puisque très éloigné de l'univers de la chanteuse.

"Je vais prendre le temps de bien écrire le prochain album, de bien le peaufiner, pour pouvoir le représenter à nouveau au Fil (Festival Interceltique de Lorient, NDLR), dans quelques années", conclut Nolwenn Leroy. Malgré cette petite pause, c'est toujours un plaisir pour la Bretonne de revenir chanter sur ses terres. "Je dois avouer que c'est vraiment LE rendez-vous de mon été. J'étais vraiment heureuse quand on m'a annoncé que j'étais invitée une nouvelle fois. Le Fil a une résonance toute particulière. J'y étais venue en tant que festivalière quand j'étais plus jeune, donc j'ai des souvenirs là-bas. C'est très émouvant de passer du public à la scène", a-t-elle confié au Télégramme. On lui souhaite le meilleur pour la suite.