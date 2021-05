Nolwenn Leroy et les 20 ans de Star Academy : "Il n'y a rien à regretter", la chanteuse prend la parole

À l'occasion de l'émission célébrant les 20 ans de la Star Academy diffusée le 22 mai 2021 à 21 heures sur TF1, Nolwenn Leroy a posté un long hommage sur le télé-crochet qui l'a révélée aux yeux du grand public en 2002. Sur Instagram, la chanteuse de 38 ans a ainsi partagé ses premières pochettes d'album issues de la Star Ac ainsi que plusieurs photographies inédites de l'aventure puis a écrit une magnifique déclaration à ses anciens partenaires du château de Dammarie-les-Lys.

"On avait presque 20 ans, sans limites et insouciants, tant pis si c'était un leurre, à cet âge on n'a pas peur. On se foutait des conséquences des autres de ce qu'ils pensent c'était le temps de l'innocence. On rêve, on risque, on avance, on vivait pour la musique, le show, le chant, la danse. (...) Il n'y a rien à regretter car on a été aimé, et rien ne peut nous l'enlever, reste vos yeux, cette chaleur, des moments de vrai bonheur, joyeux anniversaire Star Academy", a notamment écrit la compagne d'Arnaud Clément, qui ne participera pas à cette soirée diffusée en face de l'Eurovision...