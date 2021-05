Kamel Ouali est papa pour la 1ère fois ! Annonce surprise en photo, un prénom hors du commun

Quelle belle nouvelle ! Kamel Ouali a créé la surprise ce dimanche 9 mai 2021 en annonçant... la naissance de son premier enfant ! Très discret sur sa vie privée, le chorégraphe de 49 ans et ancien professeur de danse à la Star Academy n'a toutefois pas résisté à l'envie de présenter officiellement son bébé au grand public, et en photo ! C'est un petit garçon tout blond qu'il a tout récemment accueilli dans le secret, et dont le prénom est très original, comme on l'apprend à travers sa publication Instagram.

"J'ai l'immense joie de partager avec vous la naissance tant attendue de mon fils Rock. Que pensez-vous de son prénom ?", a-t-il écrit en légende. Les félicitations ne se sont pas faites attendre et les people sont nombreux à lui avoir glissé de doux messages. Sa protégée du Paradis Latin Iris Mittenaere (Miss France 2016) a par exemple laissé un tendre : "Tellement heureuse pour vous deux". Cristina Cordula, Nikos Aliagas, Arielle Dombasle ou encore Valérie Damidot ont également célébré la nouvelle avec beaucoup de bonheur. Les internautes anonymes ont eux aussi laissé quelques mots au nouveau papa, tout en validant le choix du prénom !