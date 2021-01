Nolwenn Leroy en couple Arnaud Clément : elle n'aurait pas dû tomber amoureuse de lui !

Grande gagnante de la deuxième saison de la Star Academy (2002), Nolwenn Leroy n'est plus la jeune fille timide de ses débuts. Rayonnante et sûre d'elle, la chanteuse est depuis devenue maman avec son compagnon, l'ancien tennisman Arnaud Clément. Depuis leur rencontre en 2008, les amoureux ne se quittent plus.

Fille d'un ancien footballeur professionnel, l'interprète du titre Cassé confiait à Gala s'être pourtant jurée de ne jamais tomber amoureuse d'un sportif. "Je m'étais jurée de ne jamais tomber amoureuse d'un spor­tif pour des raisons familiales. Et ben si. On ne s'est pas du tout rencontré par le sport en plus. C'était par des amis qu'on avait en commun. C'est incroyable", avait-elle expliqué.

Après des années sur le circuit, Arnaud Clément a décidé de prendre sa retraite sportive en 2012. Un an plus tard, il est devenu capitaine de l'Equipe de France de Coupe Davis, succédant ainsi à Guy Forget. Nolwenn Leroy a souvent été dans les tribunes pour le soutenir. Près trois ans dans cette nouvelle carrière, Arnaud Clément a finalement été démis de ses fonctions à cause notamment d'une dispute avec le tennisman Jo Wilfried-Tsonga.

En 2017, le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Marin. Maman hyperactive, Nolwenn a la chance d'être aidée par son chéri au quotidien. "J'ai la chance qu'il soit jeune retraité et donc très présent. Donc tout va bien " révélait-elle au Parisien en 2017.

Installés à Aix-en-Provence (la ville natale d'Arnaud), la petite famille file depuis des jours heureux en Provence. Des "balades dans les Calanques", "sur la route des Crètes" ou à "Beaurecueil pour admirer la Sainte-Victoire", Nolwenn, Arnaud et Marin ne s'ennuient pas. "La soirée pétanque au Country Club Aixois le mardi pendant l'été. Et le soir, le Bar Brigand, à Aix. Mais je ne fais plus trop la fête, je suis trop vieux" indiquait l'ancien tennisman à La Provence. Récemment, Nolwenn (qui semble s'être particulièrement bien acclimatée à la région) partageait un magnifique cliché dans un champ de lavande pour le troisième anniversaire de Marin.