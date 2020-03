Nolwenn Leroy évoque la naissance de son fils Marin : "C'était compliqué"

Le spectacle de la troupe des Enfoirés va finalement être diffusé, quelques semaines après le tournage du show. Du 15 au 20 janvier 2020, un total de 46 artistes s'est regroupé sur la scène de l'AccorHotels Arena pour défendre le droit de ne plus avoir faim ni avoir froid. Sur TF1, vous découvrirez donc les prestations lumineuses de Kendji Girac, Claire Keim, Michèle Laroque, Patrick Bruel – malgré ses blessures – ou encore Nolwenn Leroy. Et pourtant, en 2015 et 2018, cette dernière répondait aux abonnés absents. "J'étais en tournée, explique-t-elle sur les ondes de RFM. Et puis j'avais mon petit garçon, Marin, qui venait d'arriver. J'ai pris un peu de temps pour lui. C'était compliqué."

Je le laisserai faire ce qu'il a envie de faire

En couple avec le tennisman Arnaud Clément depuis le mois de janvier 2008, Nolwenn Lereoy a effectivement accueilli son premier enfant le 12 juillet 2017. Et c'est avec une émotion certaine qu'elle évoque son fils de 2 ans et demi et l'avenir que la vie lui réserve. "Il est pas mal, poursuit la chanteuse. C'est un sacré personnage. Sincèrement, je crois que je le laisserai faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il aime lui et pas ses parents. Ce que lui a envie de faire. C'est ça qui est important."