Nolwenn Leroy avec son fils Marin : photo exceptionnelle pour ses 3 ans

Nolwenn Leroy fait partie de ces stars qui ont choisi de ne pas exposer leurs enfants, de les tenir à l'écart des réseaux sociaux, pour un épanouissement dans l'anonymat. Un mode de vie tout à fait compréhensible auquel la chanteuse de 37 ans se tient depuis trois ans, et la naissance de son fils Marin. Mais à la plus grande surprise de ses nombreux fans et des 75 000 personnes qui la suivent sur Instagram, l'ancienne candidate de la Star Academy (qu'elle a remportée en 2002) a fait une exception notable en ce mois de juillet.

Dimanche 19 juillet 2020, l'interprète de Cassé s'est emparée de son compte Instagram pour y partager une photo d'elle avec Marin. Le garçonnet y apparaît lové dans les bras de sa maman, dans un champ de lavande. Ce n'est pas par hasard que la compagne d'Arnaud Clément a publié cette photo, mais pour célébrer les 3 ans que Marin a eus quelques jours auparavant. Il est né le 12 juillet et sa maman s'est donc laissé une semaine avant de marquer le coup pour cette nouvelle année. "#3 #hb #marin #120717 #myboy #legrandamour #lavender #goldenhour", a commenté Nolwenn Leroy en légende.

Cette photo exceptionnelle de la chanteuse avec son fils a fait réagir de nombreux internautes et des personnalités à l'instar de l'animatrice Alessandra Sublet ou l'actrice Alice Pol, toutes deux conquises par ce très joli duo en pleine symbiose.