Raphaëlle Ricci traumatisée par la Star Academy : "Elle est arrivée en larmes chez moi..."

Dans les années 2000, la Star Academy était LE télé-crochet incontournable de TF1. Présentée par Nikos Aliagas à l'époque, l'émission a propulsé plusieurs de ses candidats au rang de superstar, comme Jenifer, Elodie Frégé ou encore le regretté Grégory Lemarchal. Mais la Star Ac' a également causé beaucoup de torts. Notamment à Raphaëlle Ricci. Souvenez-vous, pendant sept saisons, elle a été la coach artistique des candidats. Son exposition médiatique lui a alors valu de faire l'objet de vives critiques et même pire, d'être victime d'actes acharnés de la part du public.

"Ce fut difficile pour elle. Elle adorait ce qu'elle faisait au niveau du travail, du coaching, des élèves... Mais c'était la méchante, on en avait fait un peu la méchante, ce qu'elle n'était pas. Elle a beaucoup souffert de ça", a rappelé la mère de Raphaëlle Ricci, Alice Dona, dans L'Instant Deluxe sur Non Stop People. La compositrice s'est alors souvenue d'un moment marquant où sa fille était véritablement au bout du rouleau. "J'ai assisté à un Noël où elle est arrivée en larmes chez moi, avec les cadeaux qu'elle avait achetés, et on lui avait écrasé tous ses paquets parce qu'elle faisait partie des gens qui avaient décidé de se séparer de untel ou untel dans les élèves. Des gens l'ont fait parce qu'elle était la méchante. C'est la seule personne qu'ils avaient sous la main pour la fustiger, l'insulter", a-t-elle révélé.

Raphaëlle Ricci aurait donc été "très, très durement marquée par ça". D'autant plus que cette vague de haine est survenue au cours de la toute première saison. Malheureusement, les années suivantes n'ont pas franchement arrangé les choses. "La première année, on en a fait une méchante parce que c'était rigolo, elle n'était pas langue-de-bois, elle disait ce qu'elle pensait et c'était pour ça qu'ils l'avaient prise. Et la deuxième année, on en a fait une pleureuse", a confié Alice Dona. Cette dernière a expliqué au passage que, par conséquent, sa fille avait bien failli plonger dans une dépression. "La Star Academy l'a construite sur d'autres plans, parce qu'une épreuve est toujours bénéfique quelque part, mais psychologiquement, ça a été très, très dur à vivre", a-t-elle indiqué. Ce n'est qu'en 2008, à la fin de la saison 7, que Raphaëlle Ricci a quitté le programme. Elle s'est depuis éloignée du milieu de la télé et n'envisagerait aujourd'hui aucun retour.