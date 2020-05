Raphaëlle Ricci "menacée" à l'époque de la Star Ac' : ses confidences glaçantes

C'était l'événement du début des années 2000. Pendant plusieurs années, la Star Academy fera les beaux jours de TF1, mettant en lumière de jeunes candidats qui sont, pour certains, devenus des stars. On pense forcément à Jenifer, grande gagnante de la toute première édition. Mais, outre les talents, ce sont les professeurs qui ont vu leur notoriété exploser. À l'époque, Kamel Ouali enseigne la danse, Armande Altaï le chant et Raphaëlle Ricci l'expression scénique. Mais l'exposition de cette dernière fut telle que cela a fini par lui jouer des tours.

En effet, la coach de 53 ans a révélé avoir été criblée d'attaques durant toute la durée de son séjour au Château lors d'un live Instagram un peu particulier. Raphaëlle Ricci a retrouvé ses anciens élèves, Patrice Maktav, Jean-Pascal Lacoste, Djalil Jensen, Sidonie et Jessica Marquez sur la Toile à l'occasion de la rediffusion des primes de la Star Ac' sur YouTube. "Pour les gens, j'étais une professeur très très méchante. J'ai reçu des menaces. Au fil des ans, cette émission avait pris tellement d'ampleur, médiatiquement parlant, que ça a été super compliqué à gérer", s'est-elle souvenue. Raphaëlle Ricci fait alors référence aux "crottes de chiens" reçus dans sa boîte aux lettres, et même aux "gens qui venaient devant chez (elle)".

Des gardes du corps à disposition 24 heures sur 24

Résultat, elle finit par claquer la porte après presque sept ans d'exercice. "J'ai dit stop. J'ai dit que ce n'était pas possible pour moi d'envisager que des gens puissent avoir envie de me tuer. Ils ne seraient certainement pas passés à l'acte mais quand la production décide de te mettre des gardes du corps à disposition 24 heures sur 24 c'est que ça devait être grave. Et encore la prod ne m'avait pas donné tous les détails. Ça c'était le pire de l'émission", a-t-elle expliqué. Des confidences qui ont véritablement stupéfié ses interlocuteurs.

Reste que Raphaëlle Ricci garde un très bon souvenir de son aventure sur la Une, pendant laquelle elle a "fait des choses magiques". "J'ai réalisé mon rêve de nager avec des dauphins. J'ai participé au trophée Andros, j'ai fait le rallye des gazelles. Moi qui étais passionnée de sports automobiles, c'était fou. Grâce à cette émission j'ai fait des choses complètement dingues", a-t-elle nuancé.