Star Academy : Une professeure s'affiche méconnaissable, la photo fait beaucoup réagir

"Très bel anniversaire Raphi !!! Cette couleur vous va à ravir !", "Vous êtes très belle et cette couleur de cheveux vous va à ravir. Je vous fais plein de gros bisous", "Joyeux anniversaire c'est vrai joli chiffre et mois et moi je trouve votre couleur de cheveux au top ça vous va très bien", "Joli look", "Cette coupe lui va à ravir, je la trouve très belle", a-t-on pu lire parmi les commentaires. De quoi donner encore plus le sourire à Raphaëlle Ricci.

Mieux vaut que les internautes profitent de sa présence sur les réseaux sociaux, car elle ne fera pas son retour à la Star Academy si on le lui proposait. Elle est en effet passée à autre chose depuis et l'a fait savoir de manière cash à la suite d'une petite polémique. "Enfin, je souhaite très fort qu'on me FOUTE (et non pas fiche ?) ENFIN LA PAIX avec la Star ac'", écrivait-elle notamment.