"Qu'on me foute la paix avec la Star Academy !" : Une ex prof sort de ses gonds à cause d'une ancienne gagnante

À l'occasion du grand retour de la Star Academy le 15 octobre 2022 sur TF1, Elodie Frégé a récemment balancé des dossiers pas forcément très flatteurs concernant les profs du château de Dammarie-Les-Lys, notamment sur son ancienne professeure de chant, Raphaëlle Ricci. Humiliante selon l'ancienne gagnante de la Star Ac', celle-ci aurait été très dure avec elle, n'hésitant pas à lui adresser des piques sur son poids. Choquée, elle avait ainsi dévoilé à Télé Loisirs une phrase que lui aurait adressé l'ancienne acolyte de Matthieu Gonet : "Mais put***, tu n'étais pas à l'aise du tout, comment est-ce qu'ils t'ont fagotée ? T'avais des bourrelets sous les fesses !".

"D'éventuels bourrelets vestimentaires"

Enervée suite à ces attaques qu'elle juge totalement injustifiées, la principale intéressée n'a pas tardé à répondre et à donner son droit de réponse sur Facebook. "J'ai toujours assumé tout ce que j'ai dit et fait. Là il se trouve que je n'ai absolument jamais employé les mots relatés par Elodie pour me citer", confie-t-elle, en légende d'un cliché de la jeune femme. Et de poursuivre : "À l'époque, je luttais avec mon anorexie et je n'ai jamais attaqué qui que ce soit sur son corps ou sa morphologie. Je vais donc croire que c'est une mauvaise interprétation. En revanche, ce qui est arrivé certaines fois, c'est que je m'en suis prise aux vêtements de certains candidats, d'où d'éventuels bourrelets vestimentaires."

Elle a dû confondre avec celui de sa grand-mère...

"Autre chose, toujours concernant les propos d'Elodie qui me cite : le mot "fagoté" ne fait pas partie de mon vocabulaire ! Je pense qu'elle a dû confondre avec celui de sa grand-mère. Moi je parle de fringues, ça c'est mon mot pour parler de vêtements. Voilà, fin de la petite mise au point", a-t-elle aussi indiqué.