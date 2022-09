Elodie Frégé flamboyante face à Odile Vuillemin et Patrick Timsit à la Rochelle

C'est le 13 septembre 2022 qu'a été donné le coup d'envoi de la 24e édition du Festival de la fiction de la Rochelle. Cette année, la présidente du jury est Sandrine Bonnaire et elle aura la lourde tâche d'établir un palmarès parmi 41 films en compétition. Pour ce faire, elle sera accompagnée du réalisateur Arnauld Mercadier, la scénariste Caroline Bottaro, le comédien David Baïot, la productrice Gaëlle Cholet, la comédienne Louise Monot, et le compositeur Brice Davoli. En attendant, les stars défilent devant les photographes et ce mercredi 14 septembre 2022, c'est notamment Elodie Frégé qui a fait le show.

La série L'homme de nos vies était à l'honneur aujourd'hui puisque plusieurs membres de l'équipe de la série étaient présents. Pour l'occasion, la compagne de Grégory Nicolaïdis a fait une apparition remarquée vêtue d'une belle robe orange fleurie. Dans la fiction, elle incarne une jeune femme prénommée Iris. Elle donne notamment la réplique à Odile Vuillemin. L'actrice, sublime en marinière et pantalon blanc, joue Camille, une femme dont la vie bascule alors que l'homme qu'elle aimait a disparu après avoir vidé son compte en banque. Elle est donc partie à sa recherche et a découvert qu'il avait escroqué de nombreuses femmes parmi lesquelles Mathilde (jouée par Héléna Noguerra), Oriane (interprétée par Flore Bonaventura) et Solenn (Rani Bheemuck prête ses traits au personnage). Toutes étaient présentes au côté de Jonathan Zaccai qui s'est mis dans la peau de l'escroc aux multiples identités.

Des acteurs de la fiction La vie devant toi ont aussi fait le déplacement. Christelle Reboul (notamment connue pour avoir joué Amélie Dubernet-Carton dans Nos chers voisins), Maïra Schmitt, Zoé Héran, Eléonore Bernheim et Tristan Zanchi ont pris la pose devant les photographes. L'unitaire raconte l'histoire de Violette, une jeune femme de 16 ans, qui tombe sous le charme de Lisa. Cette dernière souhaite que leur relation reste secrète à cause de sa famille très conservatrice. Et tout se passe bien jusqu'au jour où Violette est agressée en pleine rue alors qu'elle se promenait avec sa petite amie. Lors de son hospitalisation, elle découvre que Lisa, qui a disparu, connaît son agresseur. De nombreuses questions vont donc se poser.

Enfin, ce sont Patrick Timsit et Pascal Elbé qui ont brillé.