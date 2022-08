Elodie Frégé en couple avec le séduisant Grégory Nicolaïdis : les amoureux s'éclatent aux Etats-Unis

Toujours très gourmande, la chanteuse de 40 ans a également partagé son escapade au restaurant où elle a pu déguster un énorme plat en sauce avec des asperges. "Si tu veux mériter ça, tu dois faire ça..." écrit-elle en légende d'une vidéo où on l'aperçoit en train de faire du sport.

Elodie Frégé a officialisé il y a seulement quelques mois sont idylle avec Grégory Nicolaïdis (42 ans). Les amoureux avaient fait une apparition remarquée le 26 mai 2022 dans les tribunes des Internationaux de France. Ancien professeur à Sciences Po où il enseignait le marketing de contenu aux étudiants du Master "communication, media et creative industry", il a travaillé pendant cinq ans chez Universal Music et est le fondateur de WeLoveWords.com, (2009) puis de YouLoveWords.com, première plateforme française de production de contenu pour les marques.

Très discrète concernant sa vie sentimentale, l'ancienne candidate de la Star Academy avait néanmoins fait quelques confidences au magazine Be en 2010. "Je peux être coquine, mais je suis très exclusive, et je préfère suggérer... Je trouve ça plus chic, et sans doute plus bandant". L'interprète du titre J'ai peur du noir avait également détaillé ce qui la faisait craquer chez un homme et dans la vie en général : "J'aime l'amour noir et l'humour physique, comme les bonnes choses de la vie : le vin, le sexe, la bonne bouffe...". "Si demain je me fais renverser par un camion, je serai heureuse d'avoir mangé une bonne andouillette la veille" avait-elle conclu pour finir cette étonnante interview.