Elodie Frégé en couple : première apparition avec le beau Grégory à Roland-Garros

L'amour elle le chante et elle le vit ! Elodie Frégé a fait une apparition remarquée le 26 mai 2022 dans les tribunes des Internationaux de France. Et pour cause, elle était accompagnée de son amoureux, le beau Grégory Nicolaidis, fondateur de YouLoveWords, entreprise leader du Content Marketing en France. C'est la première fois que le couple est repéré en public. La chanteuse de 40 ans, semble avoir un faible pour les Grégory puisqu'avant de fréquenter Grégory Nicolaidis, elle aurait été en couple avec le comédien Grégory Fitoussi. Avant encore, elle a vécu une belle histoire d'amour avec Gian Marco Tavani, l'ex Bachelor.

La jurée d'Un flirt & une danse s'est donc accordée une parenthèse sportive avec son amoureux jeudi 26 mai. Dans sa jolie robe Lacoste jaune, l'interprète de La ceinture semblait passer un agréable moment romantique et sportif. Et d'autres célébrités avaient aussi fait le déplacement pour voir jouer (et gagner) les Français Alizé Cornet, Léolia Jeanjean, Hugo Gaston et Gilles Simon. Le joueur de basket-ball professionnel de la NBA Rudy Gobert, Charlie Bruneau et son compagnon Jean Baptiste Pouilloux, Antoine Duléry et son fils Raphaël, la comédienne Mélanie Thierry et son compagnon Raphaël Raphaël, avec leurs enfants, étaient tous présents pour profiter du 2e tour de Roland-Garros.

Ce samedi 28 mai, quatre Français sont attendus lors des matchs du 3e tour. Léolia Jeanjean va affronter Irina-Camelia Begu, Alizé Cornet jouera contre Zheng Qinwen, Hugo Gaston sera opposé à Holger Rune et Gilles Simon va tenter d'arracher la victoire contre Marin Cilic.

Depuis le début du tournoi du du Grand Chelem, les célébrités sont présentes pour suivre les exploits des joueurs français et des infatigables, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Iga Świątek. Maëva Coucke a été repérée avec son chéri François Bonifaci, Jamel Debbouze est venu avec son fils Léon, Jade Lagardère était accompagnée de sa soeur et Jérémy Frérot y a affiché son nouveau look, en compagnie de son frère Lucas.