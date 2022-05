Mélanie Thierry et Raphaël à Roland Garros : moment complice avec leurs deux fils

C'est l'autre grand rendez-vous français avec Cannes cette semaine, Roland-Garros a encore été l'occasion ce jeudi 26 mai de voir pléthore de stars assister au plus prestigieux tournoi de terre-battue du monde. La réussite du clan tricolore du côté de la porte d'Auteuil aura donné le sourire à, entre autres, Mélanie Thierry, venue assister à la compétition avec son compagnon Raphaël et leurs deux fils.

Roland-Garros offre chaque année une opportunité pour passer un moment détente en famille. C'est ce qu'ont bien compris Mélanie Thierry et Raphaël en partageant un beau moment de complicité dans les gradins du tournoi. Parée de ses lunettes de soleil, la comédienne était venue assister à la compétition dans un look décontractée et stylée. Elle arborait en effet une veste en jean et une casquette à l'effigie du groupe de rock Ramones. Quant à l'interprète de Caravane, il portait une veste bleu et d'un chapeau Fedora qui complétait son look élégant (voir diaporama). Le couple était entouré de ses deux fils, Aliocha et Roman, visiblement très à leur aise dans la tribune. Les deux garçons étaient reconnaissables par leur casquette vissée sur la tête comme des champions de tennis !

Les champions français n'étaient pas que sur les terrains ce jeudi puisqu'on a également aperçu le basketteur Rudy Gobert parmi les spectateurs. Le pivot du Jazz de l'Utah, sa grande barbe et sa teinture blonde a, à coup sûr, été un soutien de poids pour les français qui jouaient ce jeudi. Antoine Duléry et son fils Raphaël (acteur comme son père) étaient eux aussi de sortie pour applaudir les champions et voir qui succédera au serbe Novak Djokovic en tant que vainqueur du tournoi. La chanteuse Elodie Frégé , gagnante de la Star Academy a été vue en compagnie de Grégory Nicolaidi, un entrepreneur de 42 ans. Roland-Garros durera jusqu'au 6 juin prochain, ce qui nous donnera encore l'occasion de scruter les gradins à l'affût du moindre spectateur de renom !