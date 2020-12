Antoine Duléry : Son charmant fils Raphaël est lui aussi acteur...

Depuis les années 1980, Antoine Duléry mène une très prolifique carrière aussi bien sur les planches qu'au cinéma ou à la télévision. L'acteur de 61 ans, fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, est donc aujourd'hui tout désigné pour donner de précieux conseils à son fils, Raphaël.

De son union avec Pascale Pouzadoux, le comédien a eu deux enfants : Raphaël, né en octobre 1997, et Lucien, né en août 2003. Le premier a décidé de suivre les traces de son célèbre papa. Il a ainsi été formé au Conservatoire de Vincennes, au Studio théâtre d'Asnières puis au mythique Cours Florent. Il est apparu au cinéma dans deux films réalisés par sa maman, De l'autre côté du lit en 2008 et La dernière leçon en 2015. Son nom est également crédité pour le court-métrage Le monopole du coeur, paru en 2018 et qu'il a réalisé ainsi que pour un second projet, Batterie Faible, en 2020. A la télévision, il a eu un petit rôle en 2019 dans le téléfilm policier de France 3, Crime dans l'Hérault.

Raphaël Duléry n'a pas manqué de donner quelques caractéristiques personnelles aux réalisateurs et directeurs de casting qui seraient intéressés à l'idée de travailler avec lui. Ainsi, on apprend sur sa fiche d'artiste qu'il est très grand puisqu'il mesure 1,88 mètre, qu'il pèse 82 kilos et affiche une corpulence de type athlétique, qu'il a les yeux marrons et les cheveux bruns. Parmi les quelques atouts qu'il a dans sa manche, il semble se débrouiller en anglais et en espagnol tout en ayant quelques bases en italien. De quoi pouvoir envisager une carrière internationale.

Pour l'heure, Raphaël Duléry est un visage encore discret dans le milieu et il ne semble pas vouloir profiter de la grande notoriété de son papa pour réussir. Mais le jeune homme, comme son frère, est proche de son père. La petite famille aime ainsi passer des moments ensemble dès que c'est possible. "Chaque année, avec ma femme et mes deux enfants, Raphaël et Lucien, nous allons à Oz-en-Oisans, près de L'Alpe d'Huez", avait ainsi confié l'acteur de Camping en 2015 à France Dimanche.