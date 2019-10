Antoine Duléry confiné dans un TGV entré en collision : "C'était inquiétant"

Le 25 octobre, les passagers du TGV faisant le trajet Brest-Paris ont eu une sacrée frayeur après la collision du train avec le véhicule d'un homme de 71 ans, au passage à niveau de Noyal, près de Lamballe (Côtes-d'Armor), rapporte Ouest-France. Un accident qui a causé la mort du conducteur de la voiture (traîné sur plusieurs mètres) et secoué les gens à bord... Parmi eux : l'acteur Antoine Duléry.

L'acteur de 59 ans, qui était en vacances en famille sur l'île de Bréhat, était monté à bord du train – avec deux heures de retard – à la gare de Saint-Brieuc, car il devait se rendre le soir même au Croisic pour jouer une représentation de son spectacle Antoine Dulery nous refait son cinéma. Il a ressenti les secousses de la collision... "Au grand dam, j'étais dans ce train. J'étais dans la seconde voiture. (...) Le TGV a sauté un peu sur place. Ça grinçait. On voyait de la fumée à travers les fenêtres. Et le train s'est arrêté... C'était inquiétant. On sentait qu'il s'était passé quelque chose... Je n'ai alors pas du tout pensé que c'était un accident avec une voiture. J'ai compris plus tard que le véhicule avait été traîné", a-t-il confié.

Antoine Duléry, qui a prévenu son producteur qu'il fallait reporter la représentation et qui a finalement dormi à Rennes, a été confiné avec les autres passagers pendant plusieurs heures. "On n'avait pas le droit de sortir. (...) Les agents de la SNCF nous tenaient au courant. Ils nous ont prévenus qu'une grue devait intervenir. La voiture était encastrée sous le train. Il n'y a pas eu d'énervement", a-t-il ajouté. Le comédien vu dans Camping, La Croisière et Mariages ! est finalement rentré sur l'île de Bréhat le dimanche 27 octobre où il a pu retrouver son clan, lui qui est marié à l'actrice et réalisatrice Pascale Pouzadoux.

Thomas Montet