Maëva Coucke en couple avec François Bonifaci : les amoureux ne se cachent plus !

Après l'incertitude, la confirmation ! Maëva Coucke est amoureuse et ne s'en cache plus ! La belle Miss France 2018 de 23 ans a été aperçue dans les tribunes de Roland-Garros mercredi 25 mai aux côtés de son séduisant compagnon, François Bonifaci. C'est la première fois que le jeune couple s'affiche.

C'est une petite surprise de les voir si proches puisque la reine de beauté avait laissé planer le doute concernant une éventuelle rupture. Début avril, elle avait en effet publié une photo sur Instagram sur laquelle on pouvait voir des cocktails avec en légende "Santé au célibat". Il n'en fallait pas moins pour l'imaginer célibataire. Mais soit son message n'a pas été compris, soit le couple s'est retrouvé, et c'est tant mieux.

Maëva Coucke connaît François Bonifaci depuis longtemps puisque ce dernier a été en couple avec une amie de la Miss par le passé. Mais le temps faisant son oeuvre, les deux célibataires se sont finalement retrouvés pour une relation plus intime. Le jeune homme avait quand même dû faire taire les mauvaises langues qui critiquaient leur couple. Sur Instagram toujours, il avait mis les choses au clair : "Ces messages reçus sont totalement injustifiés à l'encontre de Maëva et moi-même. Maëva est l'une des personnes avec le plus de principes et de valeurs que je connaisse, parce que oui, je la connais, dans la vraie vie ! Alors arrêtez de venir juger les gens en étant au courant de RIEN. Vous vous trompez sur toute la ligne et je pèse mes mots. Donc cessez cette haine inutile."

La journée de mercredi a été forte en émotions pour le public parisien présent à Roland-Garros. La sensation Diane Parry a continué son entrée en force en se qualifiant pour le troisième tour. Les têtes de série Maria Sakkari et Emma Raducanu sont quant à elles éliminées prématurément du tournoi du grand chelem. Céline Sallette et son compagnon Philibert Dechelette, le nageur handisport Théo Curin, Henri Leconte et sa compagne Maria Dowlatshahi, Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen, les soeurs Cassandra Forêt et Jade Lagardère ont également été repérés dans les tribunes.