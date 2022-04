Maëva Coucke, déjà la rupture avec son compagnon ? Leur relation polémique semble terminée

Histoire aussitôt officialisée, aussitôt terminée ? Le 2 avril 2022, Maeva Coucke a posté un message en story Instagram laissant entendre qu'elle était de nouveau célibataire. Un rapport avec la polémique qui a éclaté concernant son couple avec François Bonifaci ?

Miss France 2018 a profité d'une soirée au restaurant samedi dernier. Afin de partager sa sortie avec ses abonnés, elle a publié une photo sur laquelle on peut voir deux cocktails et un récipient avec des apéritifs. "Santé au célibat", a-t-elle commenté sa publication. On imagine donc que Maeva Coucke, qui préfère pourtant rester discrète en ce qui concerne sa vie privée, vient d'annoncer sa rupture, seulement quelques jours après l'annonce de son histoire d'amour. A moins qu'elle ne préfère brouiller les pistes ? Affaire à suivre...

Le 25 mars dernier, un certain François Bonifaci a souhaité crier son amour pour l'ancienne reine de beauté de 27 ans. Pour ce faire, il a posté une photo sur laquelle Maeva Coucke et lui apparaissent complices, à la plage. Elle a sa tête posée contre l'épaule du jeune homme. "Ma princesse", peut-on lire en légende. Une officialisation qui n'a pas enchanté les internautes. La raison ? Une ancienne romance.

Avant de craquer pour Maeva Coucke, François Bonifaci a formé un couple avec Chloé Bleinc, une influenceuse réputée qui compte près d'un million d'abonnés sur les réseaux. Tous deux se sont séparés l'an dernier. Les internautes ont donc probablement du mal à concevoir que le charmant brun se remette en couple... avec une proche de son ex-compagne qui plus est. Car oui, Maëva Coucke et Chloé Bleinc seraient amies. Les internautes ont alors tout de suite accusé la soeur jumelle d'Alizée d'avoir piqué l'homme de sa copine.

Face aux nombreuses critiques, François Bonifaci avait brisé le silence pour défendre Maeva Coucke. "Ces messages reçus sont totalement injustifiés à l'encontre de Maëva et moi-même. Maëva est l'une des personnes avec le plus de principes et de valeurs que je connaisse, parce que oui, je la connais, dans la vraie vie !" a-t-il écrit à travers un nouveau post. Et d'appeler à la tolérance et au respect : "Alors arrêtez de venir juger les gens en étant au courant de RIEN. Vous vous trompez sur toute la ligne et je pèse mes mots. Donc cessez cette haine inutile", avait-il écrit. L'ancienne Miss ne s'était quant à elle pas exprimée.