Maeva Coucke : Sa soeur jumelle Alizée est sa copie conforme

Concernant sa relation avec sa soeur jumelle Maëva Coucke, les deux jeunes femmes semblent ne plus s'adresser la parole à en croire les réponses d'Alizée lors d'une session de questions réponses sur Instagram en novembre 2020. Interrogée sur sa relation avec Miss France 2018, Alizée a répondu simplement : "Inexistante. (La fameuse question qui revient souvent). On se sent coupable lorsqu'on a des choses à se reprocher , c'est pas mon cas. Je priorise le bonheur et parfois, il faut simplement se protéger". Il semble donc y avoir de l'eau dans le gaz entre les deux soeurs...