Diane Parry : Qui est le phénomène de Roland Garros qui a enchaîné les pépins de santé ?

La confiance ne règne pas vraiment dans les rangs français pour cette nouvelle édition de Roland-Garros. Si aucun joueur ne semble en mesure d'atteindre la deuxième semaine du tournoi parisien, on espère néanmoins un beau parcours pour Jo-Wilfried Tsonga, qui fera ses adieux au public. Richard Gasquet ou encore Alizé Cornet peuvent créer l'exploit, mais face aux meilleurs joueurs mondiaux, il paraît très compliqué d'imaginer une issue favorable. Pourtant, malgré ce pessimisme ambiant, une jeune joueuse de 19 ans vient de redonner le sourire à tout un groupe.

Alors qu'elle affrontait la numéro deux mondiale et tenante du titre à Roland-Garros, Barbora Krejcikova, la jeune français de 19 ans Diane Parry a réussi l'impensable en venant à bout de la joueuse tchèque en trois sets. Un exploit retentissant, surtout lorsqu'on sait par quoi la jolie brune est passée avant cette victoire. En début d'année, elle a été ralentie dans sa progression par le virus qui nous a gâché la vie pendant près de deux ans. Malchanceuse, elle a attrapé le covid à deux reprises, avant de revenir au meilleur de sa forme pour le tournoi du Grand Chelem parisien.

Une belle victoire après plusieurs blessures

En plus des problèmes liés à la pandémie, Diane Parry a également souffert de blessures au coude et au pied ces derniers mois, comme nous l'apprend L'Équipe. De nombreux pépins physiques qui ont pu ralentir la progression de l'ancienne numéro 1 mondiale chez les juniors. Revenue à son meilleur niveau, elle espère enchaîner et s'est montrée particulièrement satisfaite après son match d'hier. "Ce n'est jamais facile de jouer sur ce genre de court face à la tenante du titre, j'avais envie de bien faire, trop, mais après j'ai été plus agressive, j'ai lâché mes coups, je n'avais rien à perdre", explique l'actuelle 96e joueuse mondiale.