Jo-Wilfried Tsonga prend sa retraite : grande annonce aux côtés de sa femme Noura

C'est une annonce que peu de monde avait vu venir et qui fait l'effet d'un choc pour le tennis français. À 36 ans, Jo-Wilfried Tsonga, considéré comme l'un des plus grands joueurs français de l'histoire, va prendre sa retraite d'ici quelques semaines. Vainqueur de deux Masters 1000 et d'une finale à l'Open d'Australie, le tennisman aura eu une magnifique carrière, faisant partie de la génération dorée française, aux côtés de Richard Gasquet, Gaël Monfils ou encore Gilles Simon. Dans une vidéo, mise en ligne sur son compte Instagram hier soir, le mari de Noura El Shwekh a expliqué sa décision.

Le corps me rappelle que mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là

Installé sur un canapé avec la mère de ses deux enfants et un ami, Jo-Wilfried Tsonga annonce, le ton posé, les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. "Ma tête me dit : 'Tu peux jouer toute ta vie', mais le corps me rappelle que mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là. Mon corps me dit : 'Tu n'es plus capable d'aller plus loin que ce que je te donne'. Avant, c'est ce que je faisais tous les jours", explique le natif du Mans. Une décision pas simple à prendre donc, mais il sait déjà de quelle manière il compte mettre un terme à sa carrière. "Depuis quelques semaines, j'ai décidé que j'allais arrêter à Roland cette année", lâche-t-il.

Une manière de boucler la boucle pour Jo-Wilfried Tsonga, qui a déjà atteint les demi-finales dans le prestigieux tournoi parisien, et qui souhaite terminer à la maison. "Ce sera mon 15e Roland... J'ai mis du temps à prendre cette décision. Tous les jours depuis plusieurs années, il y a un moment dans la journée où je me dis : 'Qu'est-ce que je fais, pourquoi je me fais du mal comme ça, est-ce qu'il y a encore une raison à ce que je fasse tous ces efforts ?'", précise le père de deux adorables garçons.