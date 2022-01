Jo-Wilfried Tsonga papa : rare selfie en famille avec sa femme et ses deux garçons

C'est la tradition qui l'exige, en janvier, on se souhaite une bonne année et pour Jo-Wilfried Tsonga, c'est un moment à ne pas rater. Le tennisman français, qui continue à pratiquer son sport à 36 ans, a profité de quelques jours de repos auprès des siens avant d'attaquer une nouvelle saison qui s'annonce éprouvante. Si pour l'heure, tout le monde ne parle que de l'imbroglio qui entoure la participation de Novak Djokovic à l'Open d'Australie, le natif du Mans semble bien loin de toutes ces préoccupations, puisqu'il vit de beaux moments avec ses enfants.

Père depuis juillet dernier d'un deuxième garçon, le sportif était déjà papa d'un petit Sugar, né au printemps 2017. Avec sa femme Noura El Swekh, il vit une belle et heureuse histoire depuis plusieurs années maintenant et tout semble aller pour le mieux, si l'on en croit la dernière photo postée par Jo-Wilfried Tsonga sur son compte Instagram. Le grand copain de Gaël Monfils et Richard Gasquet a partagé à ses 516 000 abonnés un joli selfie de lui et de sa famille au grand complet. Un cliché plutôt rare pour ce tennisman qui aime plutôt garder sa vie privée. "Toute la famille Tsonga vous souhaite une excellente année 2022 !!", écrit-il.

Visiblement, les vacances de fin d'année se sont bien déroulées pour eux quatre. Au milieu d'une belle piscine, ils profitent à fond de bons moments en famille. Si Sugar a déjà enfilé les brassards pour apprendre à nager, il semble bien que le petit dernier ne soit pas encore très rassuré à l'idée de nager tout seul, blotti dans les bras de sa maman. Un beau moment que les internautes ont apprécié puisqu'ils sont plus de 19 000 à avoir liké la photo publiée dimanche dernier. "Très belle année 2022 à la petite famille Tsonga !", "Vous rendez les gens jaloux avec cette belle famille !" ou encore "Magnifique famille", les messages des fans sont dithyrambiques !