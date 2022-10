Jo-Wilfried Tsonga, papa et retraité : balade en famille et rare photo de son petit dernier, qui lui ressemble beaucoup !

C'est une séquence que Jo-Wilfried Tsonga n'oubliera certainement pas de si tôt. Après avoir annoncé en avril qu'il allait prendre sa retraite prochainement et il a tenu parole avec d'émouvants adieux lors du dernier Roland Garros. Un moment chargé d'émotion pour le tennisman qui a vu tous ses amis arriver sur le court central, de Richard Gasquet à Gaël Monfils en passant par Gilles Simon. Ses proches étaient bien évidemment présents pour cette grande dernière pour celui qui restera comme l'un des plus grands joueurs de tennis français des 20 dernières années.

Sa femme Noura était présente à ses côtés, tout comme ses deux garçons, Sugar (5 ans) et le petit dernier, Leelow (1 an). Forcément ému par le moment, Jo-Wilfried Tsonga n'a pas pu retenir ses larmes au moment de dire adieu au public qui l'a tant soutenu lors de ses nombreux exploits dans le Grand Chelem parisien. Après ce moment difficile, les choses semblent aller beaucoup mieux pour le natif du Mans qui a pu faire le deuil de sa carrière sportive avec l'aide de sa famille, comme il vient de le montrer sur Instagram.

Belle balade en forêt avec Sugar et Leelow

Avec Noura et ses deux garçons, l'ancien tennisman de 37 ans s'est offert une journée en forêt et il en a profité pour prendre un beau selfie de ce moment. "Allez chercher la force là où elle se trouve !", écrit-il en commentaire de sa photo. Sur son dos dans le porte-bébé, on peut voir le petit Leelow et il a déjà bien grandi, tout comme Sugar, devenu un beau et grand garçon.