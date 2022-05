Jo-Wilfried Tsonga, en larmes, met fin à sa carrière : sa femme et ses enfants présents à Roland-Garros

C'est en larmes que tout s'est terminé pour Jo-Wilfried Tsonga, 37 ans. Lors du premier tour de Roland-Garros, mardi 24 mai 2022, le célèbre sportif a été battu par Casper Ruud après 3H45 d'effort en quatre manches (6-7, 7-6, 6-2, 7-6). C'est ainsi qu'il a joué le dernier match de sa carrière.

L'émotion était plus qu'au rendez-vous en ce mardi sur la terre battue. Blessé pendant la rencontre, Jo-Wilfried Tsonga a eu du mal à retenir ses larmes dès la balle de match. Le public était debout et l'a applaudi jusqu'à la fin. Même son adversaire, lors de son discours de victoire, a souhaité saluer le célèbre tennisman français en déclarant qu'il a été "une inspiration pour lui et pour les jeunes dans le monde".

Bien sûr, un hommage lui a été rendu à la fin du match. Après que ses exploits aient été rappelés, il a eu droit à une standing ovation. Jo-Wilfried Tsonga, c'est 41 matchs à Roland-Garros, 18 titres, 121 victoires et 169 matchs. Il a battu Rafael Nadal, Novak Djokovic entre autres. Son père, sa mère, son frère, sa soeur, son épouse Noura El Shwekh et leurs deux fils, Sugar (5 ans) et le petit deuxième qui a 9 mois, adorable avec sa tétine dans la bouche, l'ont rejoint sur le terrain.

Puis, il a fait un très émouvant discours. "J'ai préparé un papier car je ne savais pas si j'allais être capable de dire un petit mot", a-t-il commencé, coupé par l'émotion. Après avoir remercié sa famille, ses coachs... il a eu bien sûr un mot pour la femme de sa vie : "Je suis devant vous sans ma raquette qui aura été ma meilleure amie pendant 30 ans. Devenir papa a rebattu les cartes de ma vie. Merci Noura d'être là chaque seconde de ma vie. Ma famille redevient ma priorité et j'espère que le monde s'apaisera comme je suis apaisé aujourd'hui."

C'est en avril que Jo-Wilfried Tsonga a annoncé vouloir mettre fin à sa carrière ."Ma tête me dit : 'Tu peux jouer toute ta vie', mais le corps me rappelle que mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là. Mon corps me dit : 'Tu n'es plus capable d'aller plus loin que ce que je te donne'. Avant, c'est ce que je faisais tous les jours", avait-il expliqué. "Depuis quelques semaines, j'ai décidé que j'allais arrêter à Roland cette année. Ce sera mon 15e Roland... J'ai mis du temps à prendre cette décision. Tous les jours depuis plusieurs années, il y a un moment dans la journée où je me dis : 'Qu'est-ce que je fais, pourquoi je me fais du mal comme ça, est-ce qu'il y a encore une raison à ce que je fasse tous ces efforts ?'", avait-il poursuivi.