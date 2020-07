Jo-Wilfried Tsonga marié à Noura depuis 2 ans : photos inédites du grand jour

C'est dans la plus grande discrétion que Jo-Wilfried Tsonga et la belle Noura se sont mariés le 21 juillet 2018. À l'époque, le joueur de tennis français et son épouse avaient organisé une grande réception dans un magnifique ancien château classé au guide Michelin et situé dans le Beaujolais. C'est au château de Bagnols, magnifique forteresse près de Villefranche-sur-Saône (Rhône-Alpes), que la fête avait eu lieu, en présence de plusieurs membres de l'équipe de France de Coupe Davis, dont Lucas Pouille qui s'est marié quelque temps après avec Clémence. Jo-Wilfried et Noura Tsonga avaient choisi de vivre ce bonheur en toute intimité, ne laissant fuiter aucune photo du grand jour, faisant retirer celles qui leur avaient échappé. Ce n'est que quelques jours plus tard que les jeunes mariés avaient dévoilé les premières images, dont la magnifique robe portée par Noura.

Deux ans après son mariage, Noura Tsonga a replongé dans les images de ce jour inoubliable. Elle a partagé quelques-unes dans ses stories Instagram le 21 juillet 2020, marquant ses noces de cuir avec Jo-Wilfried. Madame Tsonga a publié une image d'elle en pleine préparation, une image de son époux faisant de même, mais aussi une adorable photo avec leur fils qui était alors âgé de 1 an et demi. Sugar est né en mars 2017, il était arrivé avec quelques semaines d'avance. Une petite crevette qui n'avait pas manqué de faire fondre son papa malgré sa prématurité. Aujourd'hui, Sugar est un grand garçon en pleine forme, qui aime notamment faire de la musique avec son papa.

En plus des photos de son mariage, Noura Tsonga a publié dans son fil une photo avec son époux, avec deux coeurs entourant la date de leur union en légende. En plus d'une nostalgique, la belle est assurément une romantique...