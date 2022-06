Jo-Wilfried Tsonga : Cette question de son fils Sugar qui a été difficile à encaisser

C'est l'un des moments forts de la quinzaine de Roland-Garros. Quelques semaines après avoir annoncé qu'il prendrait sa retraite sportive à Roland-Garros face à son public, Jo-Wilfried Tsonga a tenu parole et après un match accroché face à Casper Ruud, il a fait ses adieux au monde du tennis. Une cérémonie émouvante en présence de ses amis, Gaël Monfils, Richard Gasquet ou encore Benoît Paire. Ses proches étaient également là puisque sa femme Noura El Shwekh était à ses côtés, tout comme son fils Sugar (5 ans) et son petit dernier, Leelow, né en juillet 2021.

Une cérémonie émouvante qui s'est suivie d'une petite tournée médiatique pour expliquer son choix et évoquer sa longue et belle carrière tennistique. Hier, Jo-Wilfried Tsonga était sur le plateau d'En Aparté, l'émission de Canal+. Lorsque la journaliste Nathalie Levy évoque sa famille, et notamment son premier enfant Sugar et la difficulté de composer entre son travail et sa vie de famille. "Quand mon premier est arrivé, c'est tout neuf. On n'est pas des surhommes. Tout sportif qu'on est, on est des gens normaux. J'avais mon petit qui se réveillait beaucoup, c'était plus difficile, c'était dur de partir", évoque le champion de 37 ans.

Sugar dans l'incompréhension face à ce père souvent absent

Des absences répétées qui vont finir par questionner le jeune garçon, comme le raconte Jo-Wilfried Tsonga à son interlocutrice. "Ces derniers temps j'avais mon fils qui me disait : 'Mais papa pourquoi tu vas jouer sur des terrains qui sont loin ? Alors qu'il y en a un juste à côté de la maison'", se rappelle le jeune retraité, qui évoque un véritable "crève-coeur" lorsqu'il devait quitter le cocon familial.

Une situation compliquée qui a certainement aidé Jo-Wilfried Tsonga à prendre la décision d'arrêter sa carrière. "Évidemment, je ne leur (sa femme et ses enfants) met pas sur le dos le fait d'avoir un peu moins bien joué ces derniers temps, ça fait partie de la vie", tient tout de même à rappeler le Manceau.

Jo-Wilfried Tsonga a décidé de prendre sa retraite et il va désormais pouvoir se consacrer entièrement à sa famille, pour le plus grand bonheur de son fils Sugar !