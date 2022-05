Jo-Wilfried Tsonga marié et père de deux enfants : qui est Noura, celle qui fait battre son coeur ?

C'est un dernier tour de piste aussi émouvant que triste pour Jo-Wilfried Tsonga, qui a annoncé il y a quelques mois qu'il allait mettre un terme à sa carrière. Quoi de mieux pour le champion de 37 ans que de faire ses adieux au monde du tennis chez lui, à Roland-Garros, face à son public. Le finaliste de l'Open d'Australie a déjà disputé une demi-finale Porte d'Auteuil et son match d'aujourd'hui face à Casper Ruud, 8e joueur mondial, pourrait bien être le dernier de sa longue et fructueuse carrière. Pour faire face au torrent d'émotion qu'il aura durant le match, le grand copain de Gaël Monfils sait qu'il pourra compter sur ses proches et notamment sa femme, Noura El Shwekh.

Les deux tourtereaux sont en couple depuis de nombreuses années et leurs premiers moments ensemble remontent à 2015. La belle brune est originaire de Suisse, où le joueur s'est installé en 2008. C'est dans le pays des montres et du chocolat que le couple va se rencontrer et depuis, ils ne se quittent plus. S'ils sont plutôt discrets sur leur relation, Noura suit son homme un peu partout sur la planète pour le soutenir. En novembre 2016, ils annoncent d'ailleurs la grossesse de sa compagne, qui donnera naissance au petit Sugar le 24 mars 2017.

Un deuxième enfant en juillet dernier

Après plusieurs années de relation, ​​Jo-Wilfried Tsonga décide d'épouser Noura et la cérémonie va avoir lieu dans le Beaujolais, au sein du superbe Château de Bagnols, en juillet 2018. Leur idylle se poursuit de plus belle et en juin 2021, des rumeurs annoncent que la jeune femme est de nouveau enceinte. Une information confirmée puisqu'elle a accouché le 27 juillet 2021 d'un deuxième petit garçon, dont le prénom n'a pas encore été dévoilé.