Jo-Wilfried Tsonga à Roland-Garros : son fils Sugar, supporter adorable pendant son match

Le coup d'envoi de Roland-Garros comble de joie des millions de fans de tennis et de sport. Jo-Wilfried Tsonga n'en aura pas longtemps profité. Le Français a été éliminé dès le premier tour du tournoi, une défaite à laquelle ont assisté son épouse Noura, enceinte de leur deuxième enfant, et leur fils aîné Sugar, déterminé à aider son papa malgré la distance...

Noura El Shwekh et Sugar (4 ans) ne comptaient parmi les chanceux spectateurs présents dans les tribunes de Roland-Garros ! C'est devant la télé que mère et fils ont assisté, ce lundi 31 mai 2021, à l'entrée en lice de Jo-Wilfriend Tsonga aux Internationaux de France. L'athlète de 36 ans, remis d'une blessure au dos qui l'a éloigné des cours pendant plus d'un an, affrontait le Japonais Yoshishito Nishioka pour le premier tour.

Tsonga s'est malheureusement incliné en 4 sets, (4-6, 2-6, 6-3, 6-7), après trois heures de jeu et de trop nombreuses fautes directes. Le petit Sugar l'a encouragé jusqu'au bout, allant même jusqu'à tenter d'obstruer la vue de Nishioka pour aider son papa. Noura El Shwekh a posté l'image de cet acte insolite dans sa story Instagram du jour (à voir dans le diaporama). "Je cache les yeux de Nishioka comme ça il voit plus rien", a commenté le fils aîné Tsonga, cité par sa maman.

"Aujourd'hui, je suis malgré tout plutôt satisfait. C'est peut-être la première fois depuis longtemps que j'arrive à développer un jeu qui ressemble à ce que je suis capable de faire, a expliqué Jo-Wilfriend après le match. Après ça reste une défaite à Roland-Garros, et c'est toujours un crève-coeur de sortir dès le premier tour. Donc oui je suis un peu déçu (...) mais cette prestation, c'est quand même bien pour la suite. Je vais continuer à bosser et j'espère qu'à un moment donné, les choses vont un peu plus me sourire, surtout au niveau du physique."

En privé, la vie lui sourit ! Jo-Wilfriend et Noura accueilleront bientôt leur deuxième enfant. La jeune femme permet à ses abonnés Instagram de suivre l'évolution de sa grossesse en publiant quelques selfies montrant son ventre qui grossit.