Chloé Jouannet : Canon à Roland-Garros, sa maman Alexandra Lamy sous le charme

À Roland-Garros, Chloé Jouannet a retrouvé son amie Victoria Monfort avec son chéri Hugo Cremaschi, avec qui elle était partie au ski en février dernier. Alysson Paradis et Guillaume Gouix étaient également présents et ont suivi le même match entre Thiem et Andújar, un "match de dingue" selon Alysson, visiblement épatée par la remontada du joueur espagnol, qui a perdu les deux premiers sets et remporté les trois derniers s'assurant la victoire et l'accès au deuxième tour.

Concernant le cinéma, Chloé Jouannet partage l'affiche de la série Luther avec Christophe Bayémi. Elle jouera aussi dans le film Touchées, première réalisation de sa maman Alexandra Lamy, racontant le parcours d'une mère de famille victime de violences conjugales. Chloé y donnera la réplique à Mélanie Doutey et Claudia Tagbo.