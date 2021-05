Alexandra Lamy réalise une grande première avec sa fille Chloé Jouannet

Dans ce téléfilm réalisé par Alexandra Lamy est racontée l'histoire de Lucie jouée par Mélanie Doutey. Cette dernière vient d'emménager à Anduze avec son fils Léo, pour s'éloigner de son ex-mari violent. Dans l'espoir de se reconstruire, elle s'inscrit à une thérapie basée sur l'escrime proposée par une association locale. Là, elle rencontre d'autres femmes victimes de violences sexuelles et noue une amitié sincère avec Tamara, interprétée par Chloé Jouannet, et Nicole, jouée par Claudia Tagbo. Petit à petit, les participantes retrouvent confiance en elles grâce aux exercices de sabre et à la thérapeute, Eva, interprétée par Andrea Bescond. L'ex-mari de Lucie refait surface mais, elle n'est plus seule pour affronter ses peurs et son passé.

Pour annoncer son nouveau projet, Alexandra Lamy a posté une photo sur Instagram, sur laquelle elle pose entourée d'Andrea Bescond, Claudia Tagbo et Chloé Jouannet, qui la prend dans ses bras. "Très heureuse et très fière de vous annoncer ma première réalisation adaptée de la très jolie bande dessinée de Quentin Zuttion Touchées sur un sujet qui me tient à coeur", commente Alexandra Lamy.