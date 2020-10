Chloé Jouannet actrice : le petit coup de pouce providentiel de Jean Dujardin

Ce jeudi 8 octobre 2020, on retrouve Chloé Jouannet à l'écran dans la série Infidèle, diffusée en prime time sur TF1. L'occasion de replonger dans les débuts de la carrière de cette actrice prometteuse, fille d'Alexandra Lamy et de l'acteur Thomas Jouannet. Chloé Jouannet a pu tremper un orteil dans le grand bain du cinéma grâce au petit coup de pouce de son ancien beau-père, Jean Dujardin.

En 2009 et alors que la future comédienne n'a que 12 ans, il la fait jouer dans le film Lucky Luke, dans lequel il tient le rôle principal, mais où il est aussi scénariste. Elle y jouera un petit rôle, celui d'une enfant prénommée Eleanor. "C'est un heureux accident, a-t-elle appris à 20 Minutes, le 1er octobre dernier. Je me suis retrouvée là, nous sommes partis avec toute la famille en Argentine, eux bossaient et moi j'étais en vacances. Sauf que l'actrice qui devait jouer le personnage de ma mère enfant a planté le tournage. Le réalisateur est sorti en hurlant : mais qui va faire Alexandra enfant ? Et j'étais là. 'Bah Chloé.' Bah cool."

Un premier essai concluant puisqu'en avril 2014, Chloé Jouannet se fait connaître du grand public avec la comédie familiale Avis de mistral, dans laquelle elle interprète la petite fille de Jean Reno. Aujourd'hui, on peut la voir dans de nombreuses productions. Toujours à l'affiche d'Infidèle (TF1), elle a fait une apparition dans Banlieusards (Netflix), le film de Kerry James, et est actuellement au casting de la série Derby Girl (France TV Slash), où elle interprétera Lola. Le tournage de cette série décalée sur le roller derby a commencé cet été.